Lazio Milan, Baroni CAMBIA TUTTO! Tre giocatori ai box: le IDEE di formazione dei biancocelesti

La Lazio di Baroni prepara la sfida con il Milan con alcuni possibili cambi di formazione in testa. Noslin potrebbe partire dalla panchina, al suo posto uno tra Isaksen e Tchaouna con il danese in vantaggio nel ballottaggio con l’esterno. In mezzo potrebbe ritrovare spazio anche Rovella dopo l’impiego di Vecino, che non ha dato le risposte che ci si aspettava.

Nuno Tavares si candida per una maglia a sinistra, ballottaggio su quella opposta tra Lazzari e Marusic se il portoghese dovesse giocare dall’inizio. A centrocampo l’eventuale dubbio sarebbe tra Castrovilli, Dele-Bashiru e lo stesso Vecino. Ai box il solito Gila, fermi anche Pellegrini dopo l’incidente di venerdì mattina, e Casale, sostituito all’intervallo al contro l’Udinese per un fastidio al polpaccio.