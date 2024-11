Lazio Bologna, clamorosa ingenuità di Pobega: l’ex Milan viene espulso dopo 35 minuti ed esce in lacrime. Cosa è successo al centrocampista

Lazio Bologna è durata appena 35 minuti per Pobega. L’ex Milan, infatti, è stato espulso per doppia ammonizione. La prima arrivata al 23′ per un fallo su Lazzari. La seconda con una scivolata su Guendozi.

Il centrocampista è uscito dal campo in lacrime perché consapevole di aver commesso una clamorosa ingenuità, scusandosi con i compagni. Italiano, dalla panchina, invece si è infuriato.