Lazio Bologna 3-0: Gigot, Zaccagni e Dele-Bashiru in gol, quarta vittoria di fila per Baroni che va a -1 dal Napoli. Il resoconto del match

La Lazio continua a volare e batte il Bologna per 3-0 grazie ai gol di Gigot al 68′, di Zaccagni al 72′ e du Dele-Bashiru al 93′. Al 35′ la squadra di Italiano è rimasta in 10 per l’espulsione di Pobega.

Per i biancocelesti di Baroni si tratta della quarta vittoria di fila in campionato. Con questi 3 punti la Lazio va a -1 dal Napoli riagguantando Inter, Atalanta e Fiorentina a 28 punti e allungando sul Milan (+9).