Lautaro punge Milan e rivali: «La seconda stella era il principale obiettivo, bellissimo alzare il primo scudetto da capitano. E dopo il derby...»

Lautaro dal Gran Galà del Calcio è tornato a parlare della seconda stella e dello scudetto vinto dall’Inter: le dichiarazioni

Lautaro a Sky Sport ha lanciato un messaggio di sfida al Milan e alle rivali dal Gran Galà del Calcio.

GRAN GALA DEL CALCIO – «Sicuramente sarà una bella serata, sarà bello rivivere lo scudetto vinto e la seconda stella che erano il principale obiettivo sin dall’inizio. Ce lo aveva detto la società. Abbiamo lavorato tantissimo e alla fine tutto quel lavoro è stato ripagato sul campo e poi alzando il primo scudetto da capitano è stato un momento bellissimo».

PREMI FIFA – «Come mai non mi hanno premiato? Non lo so… ma come dico sempre: i premi individuali sono importanti ma quello che conta sempre è la squadra. In questo momento sono in difficoltà, sono un po’ in ritardo come ho detto anche alle telecamere dopo il derby, ma so che l’Inter sta vincendo ed è quello che a me dà felicità. Poi sì, vorrei essere quello dell’anno scorso ma l’importante che l’Inter sia sempre lì in alto».

LE PAROLE INTEGRALI A INTERNEWS24