Lapo Elkann: «Bel gesto di Mandzukic, non a caso giocava nella Juventus»

Lapo Elkann ha commentato il gesto di Mandzukic con una frecciata agli avversari. Ecco il post sui social

Un gesto bellissimo di Mandzukic, che ha donato il suo stipendio di marzo in beneficienza alla onlus “Fondazione Milan”. A fargli i complimenti Lapo Elkann su Twitter.

«Un Gigantesco “bravo” a Mandzukic per il Suo Gesto Bellissimo che Dimostra la Sua Signorilità. Non a caso la sua prima maglia in Italia è stata quella bianconera».