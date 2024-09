Lanzafame a Juventusnews24: «Nelle prime tre metto...»

Lanzafame a Juventusnews24: «Nelle prime tre POSIZIONI metto queste squadre, sulla nazionale…». Le sue parole

Davide Lanzafame, intervenuto a Juventusnews24, ha fatto il punto sulla nazionale italiana e sulla Serie A, campionato dove partecipa il Milan.

LOTTA SCUDETTO – «Quest’anno la Juve la metterei nelle prime tre posizioni della classifica. Poi dopo è chiaro che l’Inter, che ha vinto lo scorso anno e si è rinforzata ancora, sia nettamente favorita. La squadra di Thiago Motta però dirà la sua e può insidiare i nerazzurri per la prima posizione».

LA NAZIONALE – «Ovvio che dopo una batosta come quella dell’Europeo ripartire male sarebbe stato un grande contraccolpo. Invece la Nazionale ha reagito bene, con ottime prestazioni in Nations League e questo è di buon auspicio per le qualificazioni e per ritornare ad avere quell’entusiasmo che una Nazionale giovane come questa deve avere».