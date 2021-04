Ladri in casa Smalling, la moglie: «Ecco come vivete»

La moglie di Chris Smalling, Sam Cooke, ha parlato dopo il furto subito in casa: le sue dichiarazioni sulla disavventura

Sam Cooke, moglie di Chris Smalling, ha voluto mandare un messaggio sui social ai ladri che si sono introdotti in casa.

«Grazie a tutti per il supporto anche se sono ancora un po’ scossa, la mia famiglia sta bene. Vorrei solo suggerire a coloro che vivono le loro vite come questi ladri, entrando nella nostra camera da letto e puntandoci le pistole alla testa, ripensino alle loro scelte per vivere in modo più dignitoso, come uomini veri e non come topi (irrispettoso per i ratti, lo so). Immagino che le loro vite non siano state semplici ma c’è sempre un’altra strada».