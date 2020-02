La Stampa sulla classifica Milan- Addio Champions. Più difficile per Pioli

La Stampa non usa mezze misure per definire la situazione Milan dopo la gara di Firenze, un pareggio che per molti sa proprio di sconfitta

ADDIO CHAMPIONS- “Milan, addio Champions”, il titolo con il quale il quotidiano parla del pareggio rossonero a Firenze: “Il Milan resta in corsa per l’Europa, ora è sesto con il Napoli in attesa delle altre rivali in campo oggi, ma probabilmente dice addio a ogni velleità di rincorsa Champions, già difficilissima prima dell’1-1 di Pulgar dal dischetto con 9 punti da recuperare all’Atalanta che guida il gruppo”.

SUL FUTURO DI PIOLI- “Per Pioli sarà sempre più complicato, da qui a giugno, allontanare le voci sui probabili sostituti”.