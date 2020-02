Una decisione che potrebbe suscitare non poche polemiche: Juventus-Milan si giocherà a porte aperte ma solo per i tifosi bianconeri

Dopo la decisione degli organi preposti di rinviare tutte le gare a porte chiuse della settima giornata tra cui Milan-Genoa e Juventus-Inter, sembrava sempre più probabile ipotizzare uno spostamento anche della semifinale di Coppa Italia in scena mercoledì prossimo all’Allianz Stadium ma in verità ciò non è successo.

Secondo quanto riportato da La Stampa Juventus-Milan, match valevole il ritorno della semifinale di Coppa Italia, si giocherà regolarmente e a porte aperte ma solo per i tifosi bianconeri. Nessun ingresso dunque per la tifoseria ospite che non avrà modo di incitare la propria squadra nonostante l’importanza del match.