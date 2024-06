La Russa infiamma i tifosi: «Non ho preso in considerazione la retrocessione dell’Inter, quella spetta al Milan». Le parole del presidente del Senato

Intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti a margine del nuovo CDA dell’Inter, Ignazio La Russa ha parlato lanciando una stoccata al Milan.

SOGNO CHAMPIONS – «Altrimenti che tifoso sarei? Mi aspetto tutto ogni anno, ogni partita, ogni minuto. Poi se sei un vero tifoso anche se ti salvi dalla retrocessione per un punto non smetti di esserlo. Non ho neanche preso in considerazione la retrocessione, quello spetta al Milan (ride, ndr)».

MAROTTTA PRESIDENTE – «Ci siamo abbracciati con Marotta. Il primo merito di Oaktree è aver capito che questa non è una normale società in cui dare e avere si devono bilanciare. Qui ci sono in ballo le emozioni e vanno gestite con un’attenzione, una sensibilità diverse da qualunque altre attività imprenditoriale. La scelta del presidente che ha contribuito in maniera importante se non decisiva agli ultimi successi dell’Inter è testimonianza che la nuova proprietà ha pienamente compreso la specificità della squadra di calcio e dell’Inter. Quindi li ringrazio dal profondo del cuore, così come rivolgo un pensiero affettuoso al presidente uscente che da lontano negli ultimi tempi non ha mai smesso di essere innamorato dell’Inter, lasciando che questa squadra sotto la sua presidenza raggiungesse importanti traguardi».