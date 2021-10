Krunic Milan: oggi è il suo compleanno, il suo recupero procede bene

Oggi Rade Krunic compie 28 anni. Il bosniaco nel frattempo sta lavorando per tornare dopo la sosta delle Nazionali

Oggi Rade Krunic compie 28 anni. Il bosniaco aveva iniziato la stagione alla grande, prima di doversi fermare per un infortunio patito in nazionale ai primi di settembre.

Titolare contro la Samp, titolare contro il Cagliari e in entrambe le occasioni tra i migliori in campo, poi lo stop. Rade però ora è pronto a tornare: sfrutterà questa sosta per tornare in gruppo e per ritrovare la condizione migliore.