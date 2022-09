Krunic: «La sconfitta è digeribile, ma i punti valevano tantissimo». Le parole del centrocampista rossonero

Rade Krunic ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro il Napoli. Ecco le parole del centrocampista del Milan:

PARTITA – «E’ digeribile, ma i punti valevano tantissimo. Contro un avversario così non era facile, ma non possiamo essere contenti solo per la prestazione. Siamo stati bravi a gestire, ma non è andata bene, siamo stati sfortunati. Potevamo fare di più nel primo tempo, un gol ci avrebbe aiutato».

ASSENZA LEAO – «Noi siamo consapevoli della forza del gruppo, non è facile giocare senza Leao che aiuta tantissimo, siamo abituati a giocare con lui. Per me è il giocatore più forte della Serie A, ma oggi abbiamo dimostrato che quando siamo uniti possiamo giocare contro tutti»

SCUDETTO – «Sono tante squadre che lotteranno per lo Scudetto e che si sono rinforzate. Noi ci siamo sempre e proveremo a rivincere a quest’anno».