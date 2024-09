Conferenza stampa Krunic pre Inter Stella Rossa: «Sono rimasto un milanista, per me sarà un DERBY!»

Il centrocampista della Stella Rossa ed ex Milan, Rade Krunic, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Inter

Intervenuto in conferenza stampa, Rade Krunic, centrocampista della Stella Rossa ed ex Milan, ha presentato così la sfida di domani di Champions League contro l’Inter a San Siro, stadio che conosce molto bene.

PER ME SARÀ UN DERBY? – «Sì, ovviamente sì. Ho già detto che sono stato tanti anni qua, ho passato momenti brutti e bellissimi. Sono rimasto un milanista, dentro il cuore. È stato bello vedere il Milan vincere il derby, non vedo l’ora di dimostrare domani il mio valore in questa competizione».