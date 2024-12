Koopmeiners Juve, l’idea di Thiago Motta verso il Milan in Supercoppa Italiana: cosa filtra sull’utilizzo del giocatore olandese

Non è escluso che Koopmeiners possa essere risparmiato da Thiago Motta per Juve Fiorentina di sabato in vista della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan del 3 gennaio. A riferirlo è Giovanni Guardalà a Sky Sport 24.

Thiago Motta sta valutando questa idea per evitare rischi al centrocampista olandese se dovesse ancora sentire qualche piccolo fastidio dopo l’infortunio rimediato col Monza.