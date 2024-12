Koopmeiners Juve, esami al J Medical: le ultime verso la sfida di Supercoppa Italiana col Milan dopo l’infortunio all’adduttore

Le condizioni di Koopmeiners dopo l’infortunio all’adduttore rimediato con il Monza tengono in ansia la Juve in vista delle prossime due partite contro Fiorentina e Milan (in Supercoppa Italiana, il 3 gennaio).

Come appreso da Juventusnews24 il centrocampista olandese è arrivato intorno alle 10:30 al J Medical per svolgere gli esami medici e nelle prossime ore se ne saprà di più sul suo problema e sui tempi di recupero.