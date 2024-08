Kone Milan, il francese ROMPE gli indugi! La RICHIESTA fatta al Borussia Monchengladbach e il PREZZO fissato: gli scenari futuri

Nel taccuino dei dirigenti del calciomercato Milan per il centrocampo è presente anche il nome di Manu Kone. Arrivano alcune importanti indiscrezioni dalla Germania che potrebbero sbloccare l’operazione per il suo trasferimento in rossonero, a rivelarle è Florian Plettenberg di Sky Sport DE. Il calciatore avrebbe chiesto espressamente al suo club, il Borussia Mönchengladbach, di essere ceduto.

DETTAGLI – «Manu Koné ha chiaramente espresso la sua volontà di andarsene

dal Borussia fino al giorno della scadenza ✔️

Sarà possibile cederlo, ma il club attende ancora offerte adeguate.

BMG desidera ricevere almeno € 20m come importo fisso. Come pacchetto totale M’Gladbach si aspetta attualmente € 25m con pagamenti bonus.

Contratto valido fino al 2026».