Kone Milan, Ibrahimovic BEFFA la Roma? INTRECCIO con Bennacer, notizia da URLO in casa rossonera

Kone-Milan, Ibrahimovic beffa la Roma nella corsa al centrocampista francese? Intreccio con Bennacer, la situazione

Importante aggiornamento fornito da Gianluca Di Marzio sul calciomercato Milan:

PAROLE – «Non è finito qui il mercato del Milan. Anche in questo ultimo giorno, i rossoneri stanno provando a rinforzare la rosa soprattutto a centrocampo. C’è ancora margine infatti per la partenza in prestito di Ismael Bennacer che aprirebbe la possibilità di un nuovo rinforzo. C’è ancora margine per la cessione in prestito di Bennacer (non in Arabia ma l’algerino ha ricevuto interessi da club europei). In caso di partenza sarebbe poi una vera e propria corsa contro il tempo del Milan per cercare di prendere il sostituto. Il preferito è Kone, sul quale c’è la forte concorrenza da parte della Roma che potrebbe far partire una vera e propria corsa a due. Saranno ore di mercato intense sia per la Roma che per il Milan che intanto hanno completato lo scambio di prestito Saelemaekers-Abraham».

Sono ore decisive: Ibrahimovic sogna il finale col botto.