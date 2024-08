Koné Milan, l’affare è sempre più in BILICO, ora dipende tutto da questo FATTORE. Gli aggiornamenti sul centrocampista

Tra i calciatori accostati al calciomercato Milan e per il quale il club rossonero sta lavorando attivamente in questi ultimi giorni di trattative c’è anche Manu Koné.

Tuttavia come riportato questa mattina da Tuttosport l’arrivo in rossonero del centrocampista del Borussia Monchengladbach è legato all’uscita di Ismael Bennacer: se non dovesse partire l’algerino sicuramente non arriverà il francese.