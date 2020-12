Kjaer su Pioli: «Allenatore fantastico. Ecco in cosa fa la differenza»

Il difensore rossonero Simon Kjaer ha rilasciato una lunga e densa intervista all’emittente televisiva danese TV2

Simon Kjaer ha rilasciato una lunga intervista all’emittente tv danese TV2. Queste le sue dichiarazioni su mister Pioli:

«Il primo giorno Pioli mi chiese come vedevo il modo di difendere e cosa avrebbe dovuto fare per mettermi nelle condizioni migliori possibili in campo. Mi ha dato fiducia e tutt’ora lo fa, è un fantastico allenatore, sia in campo che fuori. Ma la differenza è a livello personale, Pioli si interessa prima di come sto a livello personale e poi come giocatore».