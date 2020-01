Kjaer scalpita: «Primo allenamento fatto, felice di essere al Milan»

Simon Kjaer è già pronto per il Milan. Il difensore, arrivato da poche ore al posto di Mattia Caldara, andrà a rinforzare la rosa di Stefano Pioli almeno fino a giugno. Nella giornata di oggi ha portato a termine il primo allenamento. Ecco le su parole via social: «Primo allenamento fatto: Felice di essere un nuovo giocatore del Milan».

Primo allenamento fatto: Felice di essere un nuovo giocatore del @acmilan🔴⚫️ // First training done! Feels good to be an AC Milan player.#ForzaMilan #rossoneri #SempreMilan pic.twitter.com/8qe60USKdV

— Simon Kjær (@simonkjaer1989) 13 gennaio 2020