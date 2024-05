Kjaer via dal Milan, l’agente SVELA il retroscena: «All’inizio della carriera mi avevi chiesto questo». Le sue parole

Intervenuto sul proprio profilo Instagram, l’agente di Kjaer ha svelato alcuni retroscena sul suo assistito, che domenica ha salutato per l’ultima volta i tifosi del Milan. Le sue parole.

AG. KJAER – «È arrivato, ha visto e ha conquistato. Che fantastici 4 anni e mezzo per te Simon all’AC Milan. Sei un eroe assoluto e sei stato un giocatore fantastico e ambasciatore per questo grande club. Hai sempre indossato questa famosa camicia a righe con tanto orgoglio. All’inizio della tua carriera mi dicesti che un giorno volevi giocare nella tua società preferita e insieme siamo riusciti a portarti lì. Tra noi 2 è sempre stato un grande lavoro di squadra e sono orgogliosa di poterti chiamare non solo mia cliente ma anche e soprattutto mia amica. Ma un capitolo si chiude e un altro si apre. Vediamo dove ci porta il futuro ma come sempre posso prometterti che insieme troveremo la prossima meta giusta per te e la tua famiglia»