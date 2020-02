Kjaer: il danese piace a Pioli, anche stasera giocherà dall’inizio

Il centrale si è guadagnato la fiducia, Pioli lo vuole in campo

La sfida contro il Torino si avvicina, Pioli non cambierà molto in formazione. Possibile occasione dal primo minuto per Paquetá. Non ci sono dubbi invece sulla presenza di Kjaer. Il danese, a oggi, sembra aver trovato un feeling importante con il nuovo tecnico. Musacchio verso la panchina.

Ibra confermato: lo svedese guiderà l’attacco anche stasera

Ha bisogno di lui il Milan. Zlatan Ibrahimovic è troppo importante per i rossoneri e anche stasera cercherà di garantire grazie alla sua personalità, un grande apporto. Il polpaccio è guarito a tutti gli effetti, la condizione fisica è ottima.