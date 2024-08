Kjaer LASCIA la Nazionale, il COMMOVENTE messaggio social dell’ex Milan: «C’è un’ultima volta per tutto». Le parole dell’ex rossonero

Dopo l’addio al Milan, Simon Kjaer ha deciso di lasciare anche la Nazionale danese. Di seguito le parole dell’ex difensore rossonero e il lungo messaggio pubblicato sui social:

PAROLE– «C’è un’ultima volta per tutto. Ho deciso di ritirarmi dalla Nazionale danese dopo 15 fantastici anni in biancorosso. Il momento mi sembra giusto ma sono anche un po’ triste, perché il sentimento di unione dentro e intorno alla squadra nazionale ha significato molto per me ed è stato una parte così importante della mia intera vita .

Quando avevo quattro anni e ho iniziato a giocare a calcio, non avrei mai sognato di giocare 132 partite con la mia nazionale e di partecipare a sei tra Mondiali ed Europei. Sono molto orgoglioso dell’enorme privilegio di essere stato il capitano della nazionale negli ultimi otto anni. Grazie di cuore a tutti, alla Federazione, agli allenatori, allo staff, ai miei numerosi compagni di squadra nel corso degli anni e soprattutto ai fantastici tifosi danesi per tutto ciò che abbiamo ottenuto insieme. È sempre stato un onore e un privilegio rappresentare la Danimarca».