Khephren Thuram Juve, è UFFICIALE: depositato il contratto in Lega, piaceva anche al Milan

Khéphren Thuram è un nuovo giocatore della Juve. Il club bianconero ha depositato il contratto in Lega Calcio del centrocampista in passato accostato anche al Milan. Adesso si attende solo la nota ufficiale del club bianconero. Da oggi pomeriggio, Thuram sarà già in campo alla Continassa per allenarsi agli ordini di Thiago Motta.

Il francese si è legato alla Juve fino al 2029, lasciando così il Nizza. Adesso per lui inizia una nuova avventura con la maglia della Vecchia Signora, ripercorrendo così le orme di suo papà Lilian.