Kessie, si studia l’alternativa in chiave mercato: c’è l’idea e la proposta

Kessie, inizio in salita: niente campionato almeno per due settimane a causa di un guaio muscolare, niente di serio ma da attenzione. Gazzetta dello sport di questa mattina fa il punto della situazione in merito all’infortunio del l’ivoriano, così lontano da queste situazioni da destare un certo stupore ma senza preoccupazione: “Franck finisce k.o. Arrivederci a settembre”.

LA SITUAZIONE- “Guaio muscolare per l’ivoriano che salta le prime due di A”. Così la rosea di questa mattina che apre ad un possibile sostituto da trovare nell’abito del calciomercato e quindi non solo tra i presenti rossoneri.

L’IDEA- Sempre secondo il quotidiano, due sarebbero le alternative per non arrivare impreparati alle prime due giornate di campionato: “Accelerata per il talento del Bordeaux, Grillitsch alternativa”. E ancora: “Il Milan ha le idee chiare e insisterà con il Bordeaux per Yacine Adli, 21 anni: la richiesta supera i dieci milioni, l’offerta è inferiore. Con i bonus si può raggiungere l’intesa, sempre che la concorrenza estera lo permetta. In questi giorni sono previsti nuovi contatti tra le parti, magari decisivi. In alternativa c’è Florian Grillitsch, 26, dell’Hoffenheim”.