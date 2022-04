Kessie, Pioli non cambia idea: ha bisogno di lui per lo scudetto. Il tecnico ci farà affidamento nonostante fischi e contestazione

I fischi e la contestazione a Franck Kessie in Milan-Bologna non cambiano la posizione dell’ivoriano in questo finale di stagione

Pioli lo ha sempre difeso pubblicamente e non cambierà atteggiamento, anzi: la trasferta di domenica prossima a Torino, lontano dalle contestazioni di San Siro, offre l’assist ideale per provare a rilanciare l’ivoriano. Una grande prestazione nel derby di Coppa Italia, poi, potrebbe pompare benzina super per il rush finale. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.