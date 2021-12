Kessié Milan: perché non separarsi già a gennaio? Questo è il quesito che si pone la Gazzetta in merito alle prestazioni dell’ivoriano

Il Milan, tra le tante problematiche che lo affliggono, ha ancora in casa la grana chiamata Franck Kessié. Oltre alla ormai nota vicenda del rinnovo che non arriva, il centrocampista ivoriano sembra proprio svogliato e con la testa altrove e questo è sotto gli occhi di molti.

La Gazzetta dello Sport, infatti, si interroga in merito alla sua permanenza in rossonero. Perché non venderlo già a gennaio? La società potrebbe almeno concentrarsi sul suo sostituto. Operazione complessa e per nulla facile, visto che da febbraio l’ivoriano potrà accordarsi a zero con altri club.