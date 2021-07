Kessie, le scadenze fissate dalla dirigenza rossonera

Frank Kessie ha il contratto in scadenza nel giugno del 2022. Il Milan valuta tutte le possibilità

Frank Kessie ha il contratto in scadenza nel giugno del 2022. Ciò vuol dire che tra circa sei mesi sarà libero di firmare con un altro club, svincolandosi dai rossoneri come Donnarumma e Calhanoglu.

La dirigenza milanista ha fissato a metà agosto la scadenza delle trattative per il rinnovo. In caso contrario si potrebbe prendere in considerazione la cessione già quest’estate.