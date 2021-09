Kessié: «Juve grande squadra. I rigori sbagliati? Vi dico cosa farò»

Franck Kessié è intervenuto ai microfoni di Dazn per parlare della sfida contro la Juventus. Ecco le sue parole

Sul match: «Come sempre la Juve è una grande squadra. Noi oggi dobbiamo dare tutto e prepararci bene per questa partita, far parlare il campo. Non ci sentiamo superiori alla Juve, noi lavoriamo per continuare il nostro percorso».

Sui rigori: «Il rigore o si sbaglia o si segna. Può capitare, ma oggi se ci sarà lo calcio io».