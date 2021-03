Kessie al settimo cielo e pubblica un post su Instagram

Frank Kessie ha ottenuto un grande risultato. Ecco il post sui social ufficiali del centrocampista rossonero

KESSIE – La Costa D’Avorio ha battuto tre a zero il Niger in trasferta, con il rossonero in campo per 90 minuti. Gli elefanti hanno conquistato il primo posto del girone K davanti all’Etiopia, al Madagascar e al Niger.

Il post sui social di Kessie: “Ottenuta la qualificazione per le finali della CAN2022! Grandi ragazzi!”