Kelly Milan, UFFICIALE l’addio al Bournemouth: c’è il COMUNICATO! Ma il suo futuro è già scritto

Kelly Milan, UFFICIALE l’addio al Bournemouth: c’è il COMUNICATO! Ma il futuro del giovane difensore è già scritto

Il Bournemouth, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto che ben cinque giocatori lasceranno il club inglese al termine dei loro contratti. Tra questi c’è Lloyd Kelly, difensore che piace da parecchio tempo anche al Milan: il suo futuro però, con tutta probabilità, sarà al Newcastle.

COMUNICATO – «Lloyd Kelly è tra i cinque membri della prima squadra che lasceranno il club alla conclusione dei loro contratti, insieme a Emiliano Marcondes, Darren Randolph, Jamal Lowe e Ryan Fredericks. Il difensore Kelly ha giocato 141 volte per l’AFC Bournemouth in tutte le competizioni, oltre ad aver capitanato il club fino alla promozione in Premier League nel 2021/22. Ci sono cinque partenze dalla squadra di sviluppo, poiché Ben Greenwood, Baylin Johnson, Ferdinand Okoh, Cameron Plain ed Euan Pollock si trasferiranno in nuovi pascoli. Inoltre, Ollie Eagle, Harry Redknapp, Jack Holman e Noah Crisp lasceranno l’Under 18. Il club desidera ringraziare tutti i giocatori in partenza per i loro sforzi durante il loro periodo al Vitality Stadium e auguriamo loro il meglio per il futuro».