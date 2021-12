Kathellen Sousa: «Il Derby è sempre speciale. Alla pari del Milan»

Kathellen Sousa, difensore dell’Inter Femminile, ha parlato del Derby contro il Milan in programma oggi: le sue dichiarazioni

Kathellen Sousa, difensore dell’Inter Femminile, ai microfoni di Tuttosport ha parlato del Derby contro il Milan: le sue dichiarazioni.

DERBY – «Un derby è sempre una grande sfida, stavolta arriva vicino alla fine dell’anno, anche se siamo a metà stagione, ma è bene prendere punti. È sempre bello giocare contro il Milan, anche perché i derby raramente sono partite noiose».

SENSAZIONI – «Sicuramente in questa stagione siamo migliorate e abbiamo dimostrato la nostra crescita contro Juventus e Roma. Stavolta credo che arriviamo alla pari con il Milan: non sarà facile vincere, né per noi né per loro».

CONSAPEVOLEZZA – «Credo che si sia visto che il nostro lavoro sta dando frutti e stiamo evolvendo come squadra. Se abbiamo fatto grandi partite con Juve e Roma, e speriamo anche oggi col Milan, è perché stiamo lavorando bene ogni giorno».

MANCANZE – «Non credo fossimo abbastanza sicure a livello mentale. Ora abbiamo la consapevolezza giusta: difendiamo la maglia di un grande club e lavoriamo ogni giorno per dimostrarlo in campo».

STAGIONE – «Sto crescendo insieme al resto della squadra, sono felice. Sono stata contentissima quando sono entrata negli ultimi minuti contro la Roma, non vedevo l’ora».

INFORTUNIO – «Sì. Ho giocato a calcio per tutta la mia vita, non credo di essere stata più di una settimana senza pallone prima dell’infortunio. Non fare ciò che ti rende felice è difficile».