Kamara, parla il presidente dell’OM: «Nessuno è al di sopra della società»

Boubacar Kamara continua ad essere al centro di voci di mercato. Il presidente dell’OM ha parlato così del giocatore, seguito anche dal Milan

Boubacar Kamara, centrocampista seguito anche dal Milan, è un vero e proprio caso al Marsiglia. È intervenuto il presidente dell’OM, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul giocatore in scadenza di contratto.

«È una questione complicata. Avere un giocatore in scadenza di contratto (giugno 2022) non è piacevole, soprattutto quando il giocatore in questione viene dal settore giovanile. Non mi piace avere un giocatore a fine contratto nella mia squadra. Nessuno è al di sopra della società. La posizione dell’OM con tutti i giocatori è che non vogliamo averli in scadenza alla fine della stagione.»