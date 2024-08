Kalulu si PRESENTA alla Juventus: «Ho LASCIATO il Milan per questo motivo. Ecco le mie sensazioni sullo SCUDETTO»

Il nuovo calciatore della Juventus Pierre Kalulu si è presentato in conferenza stampa dopo il suo passaggio in bianconero

Pierre Kalulu ha lasciato il Milan in prestito per diventare un nuovo calciatore della Juventus. In conferenza stampa, il difensore ha rilasciato le sue prime parole da tesserato bianconero.

SENSAZIONI – «Buongiorno. Le prime sensazioni sono molto buone, ho trovato un gruppo che mi ha accolto molto bene. Abbiamo anche vinto, è sempre bello iniziare così. Ora mi sento bene. Abbiamo iniziato bene queste partite. Guardiamo ogni partita per fare bene, poi siamo all’inizio e proviamo a fare il meglio possibile per i tifosi e per questa società molto grande».

SULL’ADDIO AL MILAN– «Non sai mai cosa aspettarti d’estate, cosa ti può succedere nella vita. Era per me una buona opportunità da cogliere».

