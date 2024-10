Kalulu, il riscatto dal Milan è già in agenda per la Juve: la strategia di Giuntoli e le tempistiche

Kalulu, il riscatto del cartellino del difensore francese dal Milan è già nei programmi della società bianconera: la strategia e le tempistiche

L’impatto di Pierre Kalulu con la maglia della Juventus è stato così positivo e decisivo da far scattare subito nella testa di Giuntoli il desiderio di andare a riscattarne il cartellino dal Milan.

L’operazione imbastita con i rossoneri nel corso dell’ultima sessione estiva prevede un prestito con diritto di riscatto: proprio per queste condizioni il direttore bianconero non ha fretta né pressioni di andare a concludere l’accordo e per questo si concentrerà prima su altre priorità. Lo scrive Tuttosport.