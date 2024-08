Kalulu Milan, i DETTAGLI del prestito: ecco quali saranno le CIFRE del possibile accordo con la Juve, ULTIME

Matteo Moretto ha fornito un aggiornamento su The Daily Briefing per quanto riguarda il possibile accordo tra il calciomercato Milan e la Juve per Kalulu, analizzando le cifre dell’affare.

PAROLE – «Per Kalulu i club stanno discutendo di un prestito che sarà reso permanente a seconda degli obiettivi. L’accordo totale sarà probabilmente di circa 20 milioni di euro se tutti gli obiettivi saranno raggiunti».