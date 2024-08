Kalulu Milan, Fonseca SVELA: «In queste ore stiamo valutando un aspetto in particolare». Le sue dichiarazioni

Paulo Fonseca è intervenuto in conferenza stampa nel post partita di Milan Monza. Di seguito le sue parole su Kalulu.

MERCATO – «Per me è facile parlare di mercato perchè manca solo un giocatore. Adesso abbiamo tanti giocatori, ne deve uscire qualcuno. Su Kalulu non mi nascondo, stiamo valutando la soluzione migliore per noi è il giocatore»

LA CONFERENZA STAMPA DI FONSECA POST MILAN-MONZA