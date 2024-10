Kalulu Juve, l'ex Milan conquista Thiago Motta: la scelta

Kalulu Juve, l’ex Milan CONQUISTA Thiago Motta: è TITOLARE anche contro il Lipsia. Altra conferma per il francese

Kalulu in pochissimo tempo è diventato un giocatore fondamentale per la Juve ed in particolare Thiago Motta.

L’ex difensore francese del Milan, infatti, è stato confermato da titolare anche per il match di Champions League contro il Lipsia.

LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Geertruida, Orban, Lukeba, Raum; Baumgartner, Haidara, Seiwald, Simons; Openda, Sesko. All. Rose.

JUVENTUS (4-1-4-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Bremer, Cambiaso; Fagioli; Nico Gonzalez, McKennie, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta