Kalulu Juve, la situazione più facile per il Milan: tutto definito. Accadrà a giugno

Kalulu tra le situazioni che dovrà risolvere il Milan, questa sembrerebbe decisamente la più facile. Tutto è definito sul futuro del difensore

Il Milan è alle prese con una serie di questioni da risolvere, su tutte direttore sportivo in primis e in seconda battuta l’allenatore. In più si aggiunge tutto il capitolo legato ai giocatori della rosa che sono in prestito e quelli che sono stati prestati.

In tutto questo marasma, sembrerebbe esserci una certezza, la Juventus riscatterà Pierre Kalulu. C’è qualche rimpianto per i tifosi rossoneri, ma il club così incasserà 14 milioni di euro (più eventuali 3 di bonus) già da giugno.