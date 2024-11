Kalulu Juve, partita super da ex contro il Milan: i numeri del difensore francese che è stato uno dei migliori in campo a San Siro

Kalulu è stato uno dei migliori in campo nello scialbo pareggio per 0-0 tra Milan e Juve. I numeri riportati da Sofascore confermano la grande partita disputata dall‘ex di turno a San Siro.

Il difensore non ha sbagliato nessuno dei 64 passaggi della sua partita, ha completato tutti i lanci lunghi tentati, ha vinto 2 duelli su 3 e ha affettuato 2 recuperi senza subire dribbling. Prestazione super per il francese in prestito dalla Milan alla Juve.