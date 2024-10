Kalulu Juve, l’ex Milan è STREPITOSO contro il Lipsia: SALVA due gol già fatti. Prestazione straordinaria del difensore francese

Kalulu è stato uno dei protagonisti della vittoria della Juve contro il Lipsia in Champions League.

L’ex Milan, spostato da Thiago Motta nel corso della partiat per via dell’infortunio di Bremer, nei minuti finali ha salvatoda due gol fatti la porta difesa da Perin. Non solo, perché è stato lui ad avviare il gol del definitivo 2-3 di Conceiçao. E i tifosi del Milan rimpiangono in massa la sua partenza in prestito…