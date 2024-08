Kalulu via dal Milan: ACCORDO della Juventus con il giocatore, tutti i dettagli sull’OFFERTA bianconera

Kalulu è sempre più vicino alla Juventus. Accordo raggiunto tra il giocatore e la società bianconera. I dettagli dell’offerta

come riportato da Nicolò Schira c’è l’intesa tra le parti per uno stipendio di € 2,4 milioni all’anno. Contratto fino al 2029 (1+4). È a un passo dalla Juve al Milan in prestito con opzione di acquisto per un pacchetto totale di € 20,5M (bonus inclusi).Il Milan avrà anche il 10% sulla futura vendita.