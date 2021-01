Kabak, l’alternativa a Simakan che piace a Maldini e a Massara

Kabak, alternativa interessante a Simakan nel caso in cui il Lipsia dovesse anticipare i rossoneri, i quali rimangono attenti e pronti

Simakan, insidia Lipsia: il club tedesco sorpassa i rossoneri che ad ogni modo hanno fatto la propria offerta allo Strasburgo ed ora attendono. Come riporta questa mattina Tuttosport, i rossoneri avrebbero offerto 15 milioni di euro più 3 di bonus per un totale di 18 milioni di euro.

LIPSIA- Sul tavolo gli stessi soldi da parte del Lipsia che vorrebbe trovare l’erede di Upamecano, per dirla esattamente come il quotidiano. Vantaggio? Il club lascerebbe il giocatore a Strasburgo fino a fine stagione, mentre il Milan ne avrebbe bisogno fin da subito per i motivi che tutti conosciamo.

L’ALTERNATIVA- Il Milan non può permettersi di perdere tempo, ragion per cui si vira immediatamente, come alternativa a Simakan, su Kabak dello Shalke 04, altro club tedesco che però avrebbe abbassato le pretese economiche per il difensore turco classe 2000.