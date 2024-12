Juventus Venezia 2-2: Thiago Motta rallenta ancora, Vlahovic salva i bianconeri all’ultimo respiro

Juventus Venezia 2-2: Vlahovic su rigore salva Thiago Motta all’ultimo respiro: i bianconeri rallentano ancora. Il resoconto

Svolta per la Juventus con il 2-0 in Champions contro il Manchester City? Il campo, almeno per il momento, ha suggerito altre vie. I bianconeri, chiamati alla riprova questa sera allo Stadium contro il Venezia, vanno incontro all’ennesimo pareggio (il sesto nelle ultime otto giornate di campionato). Premiata la squadra di Di Francesco, non arrivata certo a Torino per difendersi ad oltranza e ad un passo da una clamorosa impresa.

A decidere la sfida le reti di Gatti e Vlahovic per i padroni di casa, ospiti in gol con Ellertson e Idzes. Il Milan può approfittarne.