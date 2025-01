Juventus Milan, il grande atteso non ci sarà: ecco la spiegazione del perchè!

Juventus Milan, arriva la conferma definitiva. Non ci sarà domani all’Allianz Stadium per la grande sfida della 21esima giornata

Arriva la novità definitiva su Kolo Muani: non sarà a disposizione della Juventus per la sfida in programma domani alle 18:00 contro il Milan.

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il calciatore non sarà tesserato in queste ore, ma l’offerta non è a rischio. La trattativa ha subito un rallentamento per delle negligenze del Paris Saint-Germain, non è quindi dipeso dalla dirigenza bianconera.

QUOTE JUVENTUS MILAN – Il grande classico del calcio italiano, una partita che sia la Juventus sia il Milan hanno il bisogno di vincere per non complicare ulteriormente la rincorsa alla Champions League. La quota OVER 0.5 GOL TOTALI (almeno un gol segnato nella partita) è data a 8.00 invece che a 1.04 da Snai grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti e valida solo tramite link. La stessa giocata è quotata a 1.04 da Goldbet e da Lottomatica.