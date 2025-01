Juventus Milan, emergenza per Conceicao: tante assenze e ricerca di nuove idee!

Juventus Milan, emergenza per Sergio Conceicao in vista della sfida di sabato: tante assenze e ricerca di nuove idee!

Sul Corriere dello Sport questa mattina si analizza l’emergenza in casa Milan in vista della Juventus. Tante assenze per Conceicao, che sta cercando nuove idee da proporre a Torino contro la squadra di Thiago Motta.

PAROLE – “Il tecnico per la sfida all’Allianz contro la Juventus ha scelte limitate e alcuni giocatori si presentano non al meglio della condizione. Dovrà trovare delle soluzioni per non perdere contatto dalla zona Europa“.