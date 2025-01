Juventus Milan, Conceicao non ha dubbi: «Ci terrei tanto a vedere questa cosa domani». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Conceicao, nuovo tecnico del Milan, ha presentato la sfida di domani contro la Juve. Di seguito le sue parole sulla partita e il paragone con la Supercoppa.

JUVE MILAN DI SUPERCOPPA – «Bella domanda. Cosa vorrei rivedere? Quello di cui ho parlato prima a livello difensivo, non permettere molto all’avversario. Nel primo tempo, a livello di dinamica difensiva, abbiamo sofferto più di quanto volevamo. Mi è piaciuta la reazione, abbiamo tolto il freno a mano e abbiamo attaccato. Anche se gli abbiamo permesso di arrivare con facilità nella nostra area. Dobbiamo essere attenti, perché per esempio a Como abbiamo preso gol per una copertura di 5 metri che doveva fare un nostro terzino. Se chiudi lo spazio non farà gol, forse. Ma se non lo chiudi lui viene avanti e farà gol. Vorrei vedere un Milan solido dal punto di vista difensivo e con la voglia di attaccare la porta avversaria».