Juve Milan ai rigori? Maignan senza paura: «Sono sempre pronto e concentrato per fare tutto». Le dichiarazioni del portiere

A Maignan i rigori non fanno paura. Il portiere del Milan a Sport Mediaset ha spiegato cosa farà nel caso in cui la semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juve dovesse decidersi dai tiri dal dischetto.

ALLENAMENTO SPECIFICO PER GLI EVENTUALI RIGORI – «No, ci alleniamo per fare i 90 minuti. Se poi ci sono i rigori dobbiamo essere pronti ma non c’è nulla di diverso: devi essere sempre concentrato e pronto per fare tutto».

LE PAROLE INTEGRALI