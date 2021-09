Juve Milan, bianconeri a secco di vittorie: Allegri costretto a vincere. Il dato

Dopo un inizio disastroso in Serie A per la Juve di Massimiliano Allegri, che domenica contro il Milan è costretto a vincere. Il motivo

La Juventus domenica affronta il Milan, una delle tre squadre a punteggio pieno in questo avvio di Serie A. I punti di distacco sono 8 con la Juveentus che non ha trovato ancora la vittoria in campionato.

Qualora non dovessero arrivare i tre punti, Allegri centrerebbe un record negativo verificatosi solo 3 volte nella storia della Juventus: i bianconeri, non vincerebbero nei primi quattro turni di Serie A come nelle stagioni 1942/43, 1955/56, 1961/62. Se dovesse arrivare una sconfitta poi, sarebbe una prima volta assoluta per la Juve con tre gare perse nelle prime quattro di A.