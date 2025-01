Juve Milan, Conceicao fa una richiesta alla squadra: «L'importante è che i ragazzi facciano questo. E fra qualche settimana...»

Juve Milan, Conceicao fa una richiesta alla squadra per la semifinale di Supercoppa Italiana: ecco cosa si aspetta il nuovo allenatore

Conceicao a Sport Mediaset ha svelato cosa si aspetta di vedere dal suo Milan domani contro la Juve in Supercoppa Italiana.

MILAN DI CONCEICAO – «Questo per me non è tanto importante, perché la base può essere 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2, 3-4-3… Quello dipende anche dalle strategie per la partita. L’importante è la dinamica dei ragazzi, quello che fanno con e senza palla, essere una squadra compatta, aggressiva, sapere dove pressare l’avversario. So che non è facile passare tutto questo in pochi giorni ma abbiamo cercato di dare il massimo ed essere obiettivi per quello che vogliamo per questa partita. Fra qualche settimana saremo a un livello diverso, sono sicuro».

LE PAROLE INTEGRALI